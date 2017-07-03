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Главная » Мир » Король Саудовской Аравии не поедет на саммит G20 из-за Катара

Король Саудовской Аравии не поедет на саммит G20 из-за Катара

Король Саудовской Аравии не поедет на саммит G20 из-за Катара
Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Монарх отправит вместо себя министра финансов

03.07.17 50
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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не будет принимать участие в саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Об этом сообщают мировые СМИ. 

Такое решение монарха связано с дипломатическим кризисом вокруг Катара.

Вместо него от Саудовской Аравии в саммите G20 примет участие министр финансов Мохаммед Аль-Ядаан.

Напомним, дипломатический скандал вокруг Катара разгорелся на фоне поддержки властями страны "терроризма и оказания финансовой помощи террористическим группировкам".

В частности, о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия. Правительство Иордании приняло решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

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