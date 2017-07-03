Король Саудовской Аравии не поедет на саммит G20 из-за Катара

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не будет принимать участие в саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Такое решение монарха связано с дипломатическим кризисом вокруг Катара.
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Вместо него от Саудовской Аравии в саммите G20 примет участие министр финансов Мохаммед Аль-Ядаан.
Напомним, дипломатический скандал вокруг Катара разгорелся на фоне поддержки властями страны "терроризма и оказания финансовой помощи террористическим группировкам".
В частности, о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия. Правительство Иордании приняло решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.