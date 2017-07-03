Макрон планирует отменить режим чрезвычайного положения во Франции

Чрезвычайное положение в стране ввели еще в ноябре 2015 года после атак террористов в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен отменить режим чрезвычайного положения, введенный в стране в 2015 году. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

"Макрон обещает отменить режим чрезвычайного положения, действующий с 2015 года из-за атаки исламистов", - говорится в сообщении.

Напомним, чрезвычайное положение во Франции введено в ноябре 2015 года после того, как террористы совершили несколько атак в Париже.

В рамках режима ЧП полицейские силы получают дополнительные полномочия, в том числе возможность обыскивать людей на месте задержания и помещать под домашний арест.

За время действия режима ЧП правоохранительные органы провели рейды по более чем 3 000 адресов и арестовали более 400 человек.

Вместе с тем некоторые критикуют введение чрезвычайного положения, указывая, что это безосновательная мера, ущемляющая гражданские права.