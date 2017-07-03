В Британии за подготовку теракта приговорили к пожизненному заключению 19-летнего парня

Британский суд вынес 19-летнему Харуну Али-Сайеди пожизненный приговор, с возможностью досрочного освобождения через 16,5 лет. Его признали виновным в подготовке теракта, который мог быть совершен в 2016 году на концерте певца Элтона Джона в Гайд-парке в годовщину терактов в США 11 сентября. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на The Telegraph.

Али-Сайед был задержан после общения в Интернете с британскими агентами под прикрытием. Он пытался купить оружие, начиненный взрывчаткой жилет, и изучал многолюдные районы Лондона с целью атаки.

Суд заявил, что Сайед попал под влияние членов запрещенной группы "Аль-Мухаджируна". Также в суде добавили, что Сайед публично отверг свои прошлые убеждения и осудил недавний теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере.

Но судья дал понять, что действия Сайеда могли привести к большому количеству жертв и дал ему пожизненное заключение, с возможностью досрочного освобождения через 16,5 лет.

Напомним, 22 марта на Вестминстерском мосту британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.

22 мая произошел теракт в Манчестере - смертник взорвал бомбу на концерте певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека.

Около недели спустя, 3 июня, трое мужчин в Лондоне намеренно сбили автомобилем нескольких пешеходов, а затем стали нападать на прохожих с ножами. Погибли 8 человек, несколько десятков получили ранения.