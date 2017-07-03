Береговая охрана Греции обстреляла турецкий сухогруз

Греческая береговая охрана открыла предупредительный огонь по турецкому грузовому кораблю в Эгейском море у побережья острова Родос. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Грузовое судно под флагом Турции транспортировало сталь с южного порта Искендерун в Измит. Греческая береговая охрана призвала корабль изменить свой курс на Родос для осмотра греками груза.

Корабль двигался в международных водах и его капитан ответил, что не будет следовать приказу, и изменил курс судна в направлении территориальных вод Турции. Когда корабль не подчинился, греческая береговая охрана открыла огонь в воздух, а затем и по кораблю.

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Капитан судна сообщил, что на корабле есть не менее 16 отверстий от пуль, однако экипаж не пострадал. Капитан добавил, что по этому маршруту судно курсирует регулярно, и он не может понять реакцию греческой береговой охраны.

В Греции объяснили инцидент информацией о возможной перевозке судном наркотиков.

"Днем, 3 июля в порт Родос поступило анонимное сообщение о том, что на борту турецкого сухогруза M/V ACT перевозят наркотики. В этот момент этот корабль находился в территориальных водах Греции", - говорится в сообщении греческого издания Iefimerida, передает РБК-Украина.

Согласно информации издания, сухогруз не отреагировал на требование кораблей береговой охраны повернуть на Родос для досмотра и продолжил движение. В ответ были сделаны предупредительные выстрелы. Остановить сухогруз не удалось, поскольку он изменил курс и ушел в территориальные воды Турции.