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Главная » Мир » В Бостоне автомобиль врезался в толпу пешеходов

В Бостоне автомобиль врезался в толпу пешеходов

В Бостоне автомобиль врезался в толпу пешеходов
Фото: twitter.com/DanNBCBoston

Пострадали 9 человек

03.07.17 60
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Возле бостонского аэропорта "Логан" автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на полицию штата Массачусетс.

По данным Boston Globe, ранены девять человек. Официально эта информация не подтверждена, характер полученных пострадавшими травм неизвестен. Информации о причинах случившегося пока тоже нет.

Журналисты также утверждают, что водитель автомобиля после инцидента не пытался скрыться и сейчас дает показания полиции. В связи с этим пресса не исключает, что у него не было умысла сбивать людей и, соответственно, никаких признаков терроризма у случившегося нет.

Напомним, 25 июня по меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле

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