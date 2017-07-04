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Главная » Мир » Видео В Мексике мэр города женился на крокодиле

Видео В Мексике мэр города женился на крокодиле

<span class="label red">Видео</span> В Мексике мэр города женился на крокодиле
Фото: e-w-e.ru

По поверьям индейцев, необычная свадьба должна принести богатый улов рыбакам и обильный урожай фермерам

04.07.17 80
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В мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула сыграли экзотическую свадьбу. Мэр города женился на крокодиле. Об этом пишет РБК-Украина.

"Невесту "в подвенечном платье торжественно пронесли через весь город. Затем "молодых" поженили в ратуше.

Такие свадьбы здесь играют ежегодно последние 200 лет. Этот ритуал – часть традиций местных индейцев текистлатеков. Они верят, что женитьба на крокодиле приносит богатый улов местным рыбакам и обильный урожай фермерам.

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