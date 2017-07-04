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Главная » Мир » Инфографика Баллистическая ракета КНДР упала в экономической зоне Японии

Инфографика Баллистическая ракета КНДР упала в экономической зоне Японии

<span class="label red">Инфографика</span> Баллистическая ракета КНДР упала в экономической зоне Японии
Фото: Getty Images

Полет ракеты длился 40 минут

04.07.17 264
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Очередной пуск баллистической ракеты произвела КНДР. Ракет упала в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на военные источники японской телекомпании NHK и южнокорейский генштаб.

Полет ракеты длился 40 минут, сообщили в Токио после того, как ракета упала в Японское море.

Пуск, по данным японских военных, состоялся в 03:40 по киевскому времени (00:40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто.

Служба безопасности на море заранее предупредила экипажи находящихся в Японском море кораблей о том, что рядом с их судном может упасть баллистическая ракета.

Напомним, в последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет. В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

16 апреля Пхеньян произвел неудачный пуск баллистической ракеты, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку. Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая "сверхмощным упреждающим ударом".

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. "Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями", – отмечалось в резолюции Совбеза.

21 мая Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, "способные ударить по США".

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