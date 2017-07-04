Зеленый рекорд в Индии: за 12 часов высадили 66 млн деревьев

В акции в поддержку Парижского климатического соглашения участвовало полтора миллиона человек

В Индии волонтеры за 12 часов высадили рекордное количество деревьев – более 66 миллионов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Independent.

В акции в поддержку Парижского климатического соглашения участвовали полтора миллиона человек. Плантация разместилась в бассейне реки Нармада в штате Мадхья Прадеш.

Волонтеры работали 2 июля с 7 утра до 7 вечера и высадили 66,3 миллиона саженцев 20 разных видов деревьев.

Индийцам удалось побить собственный прошлогодний рекорд – тогда речь шла о 50 миллионах деревьев. Результаты зафиксировали представители книги рекордов Гиннеса, ожидается, что они станут официальным рекордом в ближайшие недели.

Акцию организовало правительство штата.

Напомним, Индия – третья в мире страна по выбросам углекислого газа. В прошлом месяце на фоне выхода США из Парижского климатического соглашения премьер-министр Наренда Моди подтвердил приверженность Индии к выполнению его требований.