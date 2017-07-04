Эстония досрочно стала председателем Совета ЕС

Эстония начала председательствовать в Совете ЕС, на полгода раньше графика из-за решения Великобритании о выходе из Евросоюза. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Эстония будет выполнять функции председателя Совета ЕС шесть месяцев – с июля по декабрь 2017 года.

"Председательство, которое вы только что взяли на себя, является не просто организационной задачей для должностных лиц. Председательство – это ваше коллективное лидерство в эти трудные, но и обнадеживающие времена. За годы тяжелого труда и лишений вы создали себе авторитет и репутацию, которые стали хорошим мандатом на такое лидерство", – заявил глава Европейского Совета Дональд Туск, выступая в Таллине на церемонии открытия председательства Эстонии в Совете ЕС.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции в Таллине: "Я сам бывший премьер-министр маленькой страны и могу вам гарантировать, что председательства маленьких государств-членов всегда удаются наилучшим образом".

Юнкер похвалил лозунг Эстонии на период председательства в Совете ЕС "Единство во имя равновесия", подчеркнув, что "единство проявляет свою настоящую ценность в действии".

"Мы верим, что в Европе есть широкий консенсус, способный ответить на любые вызовы и использовать все варианты, которые у нас сегодня возникают. Мы должны облегчить открытость нашей экономики и нашего общества, обеспечивая одновременно защиту и безопасность", - говорится в материалах на сайте эстонского председательства. Его цель, как отмечают в Таллине, "найти равновесие между очень разнообразными видением, традициями, интересами, которые существуют в настоящее время в Европе, чтобы добиться наилучших результатов для блага европейских граждан".

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Эстонское председательство Совета ЕС выделяет четыре приоритета на период своего мандата: открытая и инновационная европейская экономика, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа со свободной циркуляцией данных, устойчивая и открытая для всех Европа.

Под открытой и инновационной экономикой в Таллине понимают, прежде всего, такую среду, которая способствует экономическому росту и соревновательности. И речь, в первую очередь, идет о развитии и укреплении "четырех фундаментальных свобод ЕС" – свободы передвижения товаров, людей, услуг и капиталов. Среди важнейших позиций этого приоритета эстонское председательство называет честную конкуренцию и противодействие уклонению от уплаты налогов.

Ради защищенной Европы Эстония будет стремиться усиливать внутреннюю безопасность, борьбу против терроризма и организованной преступности, а также укреплять охрану внешних границ ЕС с использованием современных информационных систем. Будет продолжена работа по урегулированию миграционного кризиса и реформе единого режима европейского убежища. Предусмотрено укрепление отношений со странами "Восточного партнерства".

Приоритет безопасности также нацелен на увеличение оборонных расходов стран ЕС, развитие европейского сотрудничества в области обороны и усиление партнерства с НАТО.

Цифровая Европа, по замыслу авторов программы, должна использовать технический прогресс, который "дает выгоды гражданам, предприятиям и правительствам". Для этого планируется развивать трансграничные цифровые торговлю и услуги, обеспечивать доступность современных цифровых средств связи повсюду в Европе и добиваться прогресса в сфере публичных цифровых услуг.

Устойчивая и открытая для всех Европа должна поддерживать равенство шансов на рынке труда и в доступе к услугам и заниматься обеспечением более чистой окружающей среды. Для достижения этих целей эстонское председательство намерено, среди прочего, добиваться модернизации правил мобильности рабочей силы и свободного передвижения людей.