SpaceX второй раз подряд отложила запуск ракеты Falcon 9

Компания SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e. Об этом говорится в сообщении главы компании Илона Маска в Twitter.

Маск написал, что запланирован полный мониторинг всех систем ракеты, поэтому старт состоится не ранее 5-6 июля.

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We're going to spend the 4th doing a full review of rocket & pad systems. Launch no earlier than 5th/6th. Only one chance to get it right … — Elon Musk (@elonmusk) 4 июля 2017 г.

Напомним, накануне SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 на сутки. Так, решение было принято в последние минуты перед стартом, который был назначен на 2 июля. При этом причины отмены запланированного старта в компании не назвали.