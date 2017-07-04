В Старый город Ракки вошли силы коалиции

Военные пробили в двух местах древнюю стену

Поддерживаемая США коалиция арабских и курдских сил поздно вечером 3 июля 2017 года вошла в Старый город Ракки в Сирии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Этого удалось достичь, сделав две пробоины в стене Старого города, где боевики террористической организации "Исламское государство" препятствовали продвижению бойцов Сирийских демократических сил.

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Осуществление целенаправленных ударов по двум небольшим частям стены позволило коалиционным и партнерским силам войти в Старый город в выбранных ими местах, защитить жизнь бойцов и гражданских и сохранить целостность наибольшей части стены. Отверстия размером примерно 25 метров позволят сохранить остатки 2500-метровой стены.