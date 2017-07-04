В Евросоюзе допускают скорое объединение ИГИЛ и Аль-Каиды

Террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" могут объединиться. Такое мнение в интервью бельгийской газете Soir выразил координатор Европейского союза по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов, передает РБК-Украина.

Кершов отметил, что ИГИЛ продолжает активную пропаганду в Интернете, несмотря на потерю позиций на Ближнем Востоке. Он также допустил возможность объединения "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в скором времени.

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Кершов подчеркнул, что в Европоле уже создали команду профессионалов для постоянного мониторинга Интернета и борьбы с пропагандой терроризма. Специалисты уже выявили 30 тыс. незаконных сайтов.