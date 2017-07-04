Каждый десятый россиянин подумывает уехать из страны, - опрос

10% россиян хотели бы уехать из страны. Среди 18-24-летних респондентов таких оказалось 25%, среди 25-34-летних — 16%.

Данные приводит ВЦИОМ.

Увеличилось число тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух. Однако стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках.

Большинство же россиян (89% — максимум за всю историю измерений) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. В 2015 году о желании уехать за рубеж говорили 13%.

Мотивы переезда за год также заметно изменились: о высоком уровне жизни за границей грезят куда меньше, тогда как такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека и др. теперь ценятся куда выше, чем ранее. Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей и категорическое нежелание жить в России/сильную любовь к другой стране.

Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии — именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

Опрос проведен 20—22 июня 2017 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, главный "гееборец" России попросит немецких епископов отлучить от церкви Меркель за "сговор с сатаной".