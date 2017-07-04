Англичанина ошибочно приговорили к 9 месяцам тюрьмы вместо 9 лет

В Англии осужденный вышел на свободу спустя девять месяцев после лишения свободы, в то время как во время судебных разбирательств суд приговорил его к девяти годам тюремного срока.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Ралстон Додд был заключен под стражу в ноябре прошлого года. Тогда лондонский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за жестокие насильственные действия в отношении 22-летнего Джеррелла Холланда — Додд трижды ударил ножом в спину свою жертву, едва не убив его.

Впрочем, спустя девять месяцев насильник вышел на свободу. Коронный суд Блэкфрайерса написал ему в документах сокращенный срок тюремного заключения — до девяти месяцев.

По словам Холланда, едва оправившись после травм, он увидел Додда в Северном Лондоне в общественном транспорте."В момент, когда я увидел его сидящего в автобусе, я подумал, что это призрак", - заявил Холланд.

Родители пострадавшего возмущены этим фактом и намерены обжаловать ошибочное решение суда.

"Мы серьезно относимся ко всем расследуемым делам. Мы постараемся сделать всё, чтобы такого больше не повторилось. Сейчас выдан ордер на арест преступника, мы его разыскиваем", - заявили в Минюсте Великобритании.

Напомним, в Британии за подготовку теракта приговорили к пожизненному заключению 19-летнего парня.