Юнкер назвал депутатов Европарламента "смешными"

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал членов Европарламента за пропуск заседания.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на ВВС.
Стоя в совершенно пустом зале Юнкер назвал такое поведение "смешным и совершенно нелепым", а членов парламента – "несерьезными" людьми.
"На пленарном заседании присутствуют только несколько членов для обсуждения проблемы. Вы смешны", — заявил Юнкер.
Отмечается, что из 751 депутата парламента, на заседании, где планировалось обсуждение перераспределения беженцев из Италии и Греции, присутствовали не более 30 человек.
Напомним, итальянцы готовы закрыть своих порты для приема беженцев.