Россия, Китай и Иран усиленно шпионят в Германии

Мишенями являются министерство иностранных дел ФРГ, министерства экономики и финансов, немецкие диппредставительства за рубежом, ведомство канцлера и Бундесвер

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции в Гамбурге представит новый отчет, в котором обвиняет в усиленном шпионаже в Германии - Россию, Китай и Иран.

Отчет будет представлен за несколько дней до начала саммита G20, пишет DW.

Объем отчета – более 300 страниц.

"Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран - основные участники шпионской деятельности, направленной против Германии", - цитирует отчет информагентство dpa.

Отмечается, что мишенями атак из России и Китая в Германии были министерство иностранных дел ФРГ, министерства экономики и финансов, немецкие диппредставительства за рубежом, ведомство канцлера и Бундесвер.

Издание также сообщает, что спецслужба предостерегает от прослушивания иностранных спецслужб в правительственном квартале Берлина.

Кроме того, в отчете также упоминается Турция.

Документ планируется представить сегодня, 4 июля.

Напомним, в Бонне 1 апреля заработал командный штаб центра немецких кибервойск. Новый вид войск должен обеспечивать безопасность информационных систем вооруженных сил Германии, а также защищать от взлома те виды вооружений, где применяются цифровые технологии.