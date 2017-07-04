В Краснодаре около ста пенсионеров из организации "Отряды Путина" разгромили помещение предвыборного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает Дождь.

С криками "Фашисты! Предатели! Вон!" они разорвали предвыборные плакаты политика и расклеили на стены и окна портеры Владимира Путина.

При этом сама организация "Отряды Путина" назвала инцидент не получившейся "дискуссией".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навальному официально отказали в гипотетической возможности стать президентом РФ

Штаб Навального в Краснодаре открыли в начале апреля. В офис неоднократно приходили разные группы людей, в том числе казаки и представители "Отрядов Путина". Во время визитов уже случались потасовки.

В общественное движение "Отряды Путина" входят сторонники политики президента России. "Мы сторонники Путина должны сплотиться в единый кулак, для того чтобы молниеносно в случае необходимости дать отпор нашим недругам!", — говорится в описании организации.