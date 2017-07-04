Россия и Китай предложили свой вариант урегулирования ситуации вокруг КНДР

Северная Корея должна заморозить ракетную программу, а США и Южная Корея – отказаться от совместных военных маневров

Россия и Китай призвали Северную Корею заморозить свои ракетные и ядерные программы. Причиной этого обращения стали проведенные Пхеньяном успешные испытания своей первой межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Москва и Пекин также призвали к приостановке планов проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных крупномасштабных военных маневров.

Как говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте российского министерства иностранных дел, оно основано на предложенных китайской стороной идеях "двойного замораживания".

"Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений", - говорится в заявлении МИД двух стран.

Значительная часть совместного заявления России и Китая обращена к Соединенным Штатам.

В частности, стороны выступают против "военного присутствия внерегиональных сил в Северо-Восточной Азии", а также подчеркивают, что "справедливую озабоченность КНДР следует уважать".

Россия и Китай назвали запуск северокорейской ракеты неприемлемым, но вместе с тем призвали США не размещать в Южной Корее противоракетные комплексы подвижного наземного базирования THAAD, предназначенные для отражения возможного нападения с использованием подобных ракет.

"Размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай", - говорится в российско-китайском заявлении.

Напомним, 4 июля КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты. Ракет упала в исключительной экономической зоне Японии.