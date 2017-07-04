Кириленко хочет контролировать приглашение российских артистов в Украину

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагает обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении артистов из России. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

"Я эти изменения уже готовлю и они должны заключаться в том, что организаторы гастрольных мероприятий должны предупреждать пограничников, СБУ и другие ответственные органы и учреждения о своем намерении пригласить музыкантов из России. Скажем, за месяц до фестиваля или события, которое они планируют", - отметил Кириленко.

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По его мнению, артистов из России должны проверять на предмет нарушение законов о Крыме и Донбассе. В частности, предполагается, что силовые ведомства будут в течение 10 дней проверять информацию о нарушении украинских законов конкретными артистами.

Ранее Вячеслав Кириленко предложил создать реестр организаторов концертов, которые приглашают в нашу страну российских исполнителей, объявленных в Украине персонами нон-грата.