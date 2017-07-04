На севере Австрии перекрыли движение на шоссе после того, как из раскрывшихся дверей грузовика на дорогу высыпались ящики с курами. Всего пришлось собирать около 7 000 кур.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой Local.

Инцидент произошел утром, 4 июля, на скоростном шоссе А1 недалеко от Линца. Ящики с мертвыми и ранеными птицами разлетелись на участке дороги длиной 160 метров.

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Отмечается, что часть птиц погибла, однако несколько тысяч кур разбежались из разбитых ящиков по шоссе. Чтобы их собрать, пришлось перекрыть движение на полосе в сторону Вены и вызывать на место происшествия сотрудников экстренных служб.

На противоположной стороне шоссе также образовалась пробка, поскольку водители снижали скорость, чтобы посмотреть на происходящее.