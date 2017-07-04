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Видео В Австрии 7 тыс. кур заблокировали трассу

<span class="label red">Видео</span> В Австрии 7 тыс. кур заблокировали трассу
Скриншот

Птицы высыпались из раскрывшихся дверей грузовика

04.07.17 385
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На севере Австрии перекрыли движение на шоссе после того, как из раскрывшихся дверей грузовика на дорогу высыпались ящики с курами. Всего пришлось собирать около 7 000 кур.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой Local.

Инцидент произошел утром, 4 июля, на скоростном шоссе А1 недалеко от Линца. Ящики с мертвыми и ранеными птицами разлетелись на участке дороги длиной 160 метров.

Отмечается, что часть птиц погибла, однако несколько тысяч кур разбежались из разбитых ящиков по шоссе. Чтобы их собрать, пришлось перекрыть движение на полосе в сторону Вены и вызывать на место происшествия сотрудников экстренных служб.

На противоположной стороне шоссе также образовалась пробка, поскольку водители снижали скорость, чтобы посмотреть на происходящее.

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