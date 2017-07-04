Российская военная полиция может появиться в буферных зонах в Сирии

Создание зон безопасности может начаться в течении двух-трех недель после согласования их границ

Военная полиция России может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

"Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей и представителей Минобороны РФ, но в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности", - отметил дипломат.

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По словам Лаврентьева, реализация создания зон безопасности в Сирии начнется в течение двух-трех недель после подписания документов.

"В зависимости от выхода на подписание документов о создании зон безопасности, я думаю, что следует рассчитывать на принятие конкретных действий по размещению сил в течение двух-трех недель", - отметил он.

Лаврентьев добавил, что линии соприкосновения по двум из четырех зон деэскалации в Сирии фактически определены.

"Практически по второй и третьей зоне деэскалации (к северу от Хомса и в Восточной Гуте – ред.) линии соприкосновения, границы уже определены. Есть еще вопросы по Идлибу и кое-какие резервации по южной зоне. Думаю, не за горами то время, когда мы сможем выйти на компромиссное решение по этим вопросам", - предположил он.

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Россия считает возможным подписание документа по итогам согласования отдельных зон деэскалации.

"Здесь возможны любые варианты. Есть вариант по трем зонам, есть и вариант, включая район Идлиба, есть и (вариант) по двум центральным зонам (к северу от Хомса и в Восточной Гуте – ред.), где уже границы согласованы", - сказал Лаврентьев.

По его словам, еще одним вопросом, который обсуждают на переговорах, стало создание совместного координационного центра.