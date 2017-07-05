США и Южная Корея провели учения по запуску ракет в ответ на действия КНДР

Ракеты были запущены в территориальные воды Южной Кореи вдоль восточного побережья

США и Южная Корея провели совместные учения по запуску ракет в ответ на действия КНДР. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

"Вместе с Республикой Корея мы провели совместные учения, чтобы показать нашу высокую точность прицельного огня", – сказала пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт.

Вооруженные силы США и южнокорейские военнослужащие провели тренировки, направленные на противодействие "дестабилизирующим и незаконным действиям" Северной Кореи.

Согласно заявлению армии США, ракеты были запущены в территориальные воды Южной Кореи вдоль восточного побережья.

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Напомним, 4 июля Северная Корея заявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая, по словам эксперта, могла бы достичь американского штата Аляска.

Соединенные Штаты созывают закрытое заседание Совбеза ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР.