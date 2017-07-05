США сняли запрет на ноутбуки на авиарейсах из Турции, – СМИ

Трехмесячный запрет на перевозку в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки, на рейсах из Турции в США был отменен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Dogan, передает Европейская правда.

По данным агентства, авиакомпания Turkish Airlines принимала на рейсы пассажиров с электронными устройствами в 06:45 утра по местному времени в Стамбульском аэропорту "Ататюрк", которые летели в международный аэропорт Нью-Йорка "Джон Ф. Кеннеди" 5 июля.

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Напомним, в марте правительство США ввело запрет для пассажиров рейсов из восьми стран Ближнего Востока и Африки, а также Турции, брать с собой в ручную кладь ноутбуки, планшеты, камеры и большинство другой электронной техники.