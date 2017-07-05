Вашингтон меняет посла в России

Дипмиссия США в России анонсировала уход посла Джона Теффта со своей должности осенью 2017 года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на замглавы дипмиссии Линн Трейси, которая заявила: "Посол Джон Теффт и его супруга Мариэлла осенью покинут свой пост".

Слухи о назначении новым послом республиканца-мормона, бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана в итоге подтвердились.

В конце мая сообщения американских СМИ во время российско-американского форума "Диалог Форт Росс" в Пскове подтвердил сам Теффт. Он не уточнил, когда именно произойдет назначение, но сказал, что его собственные полномочия истекают осенью. "Речь не идет о конкретных датах. Посмотрим, как дело пойдет с Хантсманом", - заявил он.

Напомним, Трамп на посту президента США разочаровал почти 60% американцев.