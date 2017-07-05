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Главная » Мир » Россия пытается вернуть "шпионские особняки", конфискованные в США при Обаме

Россия пытается вернуть "шпионские особняки", конфискованные в США при Обаме

Россия пытается вернуть "шпионские особняки", конфискованные в США при Обаме
Дом на реке Корсика в штате Мэриленд / Фото: The Times

Кремль пригрозил Штатам ответными мерами

05.07.17 409
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Россия пытается вернуть два особняка, которые предположительно  использовались для шпионажа в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Речь идет о двух больших домах – особняк на Лонг-Айленд под названием Norwich House и дом на реке Корсика в штате Мэриленд.

Экс-президент США Барак Обама в декабре 2016 года приказал конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха и развлечений. Его администрация отметила тогда, что дома были использованы российским персоналом для целей, связанных с разведкой.

Этот шаг был частью американских мер против Москвы за то, что она вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда США также выслали 35 российских дипломатов.

Путин тогда отказался реагировать на меры Обамы, заявив, что надеется на улучшение отношений с Вашингтоном после избрания на должность Дональда Трампа.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил в начале недели, что "терпение закончилось" после отказа Вашингтона вернуть резиденции. Российская сторона, по его словам, может ответить аналогичными действиями, если они не будут возвращены.

Путин и Трамп впервые встретятся на этой неделе на саммите G20 в Германии и не исключено, что этот вопрос также будет подниматься.

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