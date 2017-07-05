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Жириновский впервые промок до нитки

Жириновский впервые промок до нитки
Фото из открытых источников

Одиозный российский политик потребовал разогнать московский Гидрометцентр

05.07.17 142
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Глава ЛДПР Владимир Жириновский потребовал разогнать Московский центр по гидрометеорологии (Мосгидромет) после того, как промок под ливнем.

Об этом сообщают российские СМИ.

Политик раскритиковал столичных синоптиков за то, что они не предупредили москвичей о приближающемся дожде.

"Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Откройте окно, вы – чиновники Московского гидрометцентра. Почему вы не предупредили, что через 20 минут начнется сильный ливень?", – возмутился Жириновский.

По его словам, во вторник, 4 июля, он впервые "промок до нитки". 

При этом лидер ЛДПР похвалил сотрудников МЧС за то, что они стали лучше информировать население и заблаговременно рассылать штормовые предупреждения.

Отметим, раннее в МЧС РФ предложили наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды. В Росгидрометцентре на это ответили, что в организации уже существует практика лишать сотрудников премий за неоправдавшийся прогноз, поэтому в дополнительных штрафах смысла нет. 

Напомним, ведущего прогноза погоды в прямом эфире сдуло ветром.

 

 

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