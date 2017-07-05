Для разгона толпы, насчитывающей около 500 человек, использовались водометы

В Гамбурге полиция разогнала ночную демонстрацию противников саммита G20.

Стражи порядка перегородили все прилегающие улицы при помощи спецтехники, после чего полицейский спецназ со щитами и дубинками начал оттеснять участников митинга.

Как сообщают европейские СМИ, для разгона толпы, насчитывающей около 500 человек, использовались водометы.

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Власти Германии опасаются, что в ближайшие дни в Гамбурге пройдут еще более массовые демонстрации.

Напомним, охранникам Эрдогана запретили появляться на саммите G20.