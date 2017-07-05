Рейтинг самых молодых миллиардеров планеты возглавил Цукерберг

В мире насчитывается 47 человек, которые обладают состоянием свыше миллиарда долларов, но при этом еще не достигли 40-летнего возраста.
Таковы данные рейтинга, составленного китайским изданием The South China Morning Post, на которое ссылаются мировые СМИ.
80% молодых миллиардеров являются гражданами США или Китая.
Возглавляет рейтинг создатель социальной сети Facebook, 33-летний американец Марк Цукерберг с капиталом в 58 миллиардов долларов. За ним следуют другие основатели Facebook: Дастин Московиц и Эдуардо Саверин.
Список китайских миллиардеров возглавляет 37-летний Ван Тао, создатель компании SZ DJI Technology Co., Ltd., которая занимается производством беспилотников – на его счету четыре миллиарда долларов.
Всего в США проживают 20 миллиардеров, а в Китае — 18.
Напомним, совокупное состояние миллиардеров из списка Forbes выросло до $7,7 трлн.