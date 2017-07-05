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Главная » Мир » Элтону Джону не разрешили посадку в Гамбурге из-за саммита G20

Элтону Джону не разрешили посадку в Гамбурге из-за саммита G20

Элтону Джону не разрешили посадку в Гамбурге из-за саммита G20
Элтон Джон / Фото: blueopossum.homestead.com

Концерт пришлось отменить

05.07.17 114
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Известный британский певец и композитор Элтон Джон решил отменить свой концерт в Гамбурге, запланированный на 8 июля.

7 июля в этом немецком городе начнется саммит G20 с участием ведущих мировых лидеров. Из-за ограничений, связанных с саммитом, самолету Элтона Джона до сих пор не выдали разрешение на посадку.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bild.

Решение об отмене выступления рано или поздно пришлось бы принять, так как было слишком много неопределенности, пояснили в компании-организаторе концерта.

"Я хотел бы извиниться перед моими поклонниками за причиненные неудобства", - заявил Элтон Джон.

Концерт, возможно, пройдет 5 декабря.

Напомним, в Гамбурге в рамках саммита "Большой двадцятки" состоится встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина. CNN ранее писал, что главной темой переговоров будет поддержка Россией Башара Асада и вопрос оккупированных территорий Украины, включая Крым.

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