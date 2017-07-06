Британские медики предложили лечить алкоголизм с помощью "экстази"

Британский научный коллектив получил одобрение этического комитета на проведение первых в мире клинических испытаний терапии алкогольной зависимости метилендиоксиметамфетамином (MDMA, "экстази"). Об этом рассказал сотрудник Лондонского имперского колледжа Бен Сесса на конференции Breaking Convention, прошедшей в Гринвиче с 30 июня по 2 июля 2017 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По мнению ученых, наркотик поможет в психотерапии и залечит старые душевные травмы, которые зачастую и являются причиной развития алкоголизма. Использовать MDMA в лечении алкогольной зависимости раньше никто не пробовал.

По словам Сессы, во многих случаях зависимость от алкоголя развивается на фоне каких-либо пережитых ранее психотравм. В ходе испытаний он и его коллеги рассчитывают подействовать на эти переживания у добровольцев назначением MDMA.

Новое британское исследование начнется через два месяца в Бристоле. В нем примут участие 20 добровольцев с алкогольной зависимостью, которым не помогли традиционные методы лечения. После физической детоксикации с ними проведут два сеанса психотерапии, после которых последуют два сеанса приема МДМА 99,99%-й чистоты.