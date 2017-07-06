Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником консорциума Intelsat. Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем сайте.
Старт состоялся 5 июля в 19:38 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Старт ракеты-носителя с грузом дважды отменялся автоматикой ракеты за несколько секунд до запуска. Ракета Falcon 9 впервые выполняет запуск спутника для оператора Intelsat.
Для SpaceX это десятый старт Falcon 9 за последние десять дней. С учетом тяжести спутника (его вес достигает 7,5 тонн), компания приняла решение не осуществлять посадку первой ступени ракеты-носителя после старта.
Спутник, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой. Срок работы аппарата рассчитан на 15 лет.