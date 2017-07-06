Россия выступила против новых санкций в отношении КНДР

Соединенные Штаты Америки представили на заседании Совета безопасности ООН о проекте резолюции предложение об усилении санкций против КНДР. Об этом сообщает Радио Свобода.

Россия, со своей стороны, выступила против новых санкций, а также против возможного применения военной силы против Пхеньяна.

Как заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты является "четкой и острой военной эскалацией".

Обращаясь к представителю России, она подчеркнула, что США подадут проект резолюции, имеет целью повысить уровень международной реакции на уровень, пропорциональный новой эскалации Северной Кореи.

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Вместе с тем заместитель постоянного представителя России Владимир Сафронков, со своей стороны, осудил действия Пхеньяна, но заявил, что Москва против новых санкций или использования военных средств и выступает за то, чтобы Вашингтон пошел на компромисс с Пхеньяном, чтобы снизить напряженность.