Германия беспокоится, что США могут начать торговую войну с Европой, – Габриэль

Германия обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп может начать торговую войну с Европой. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль накануне саммита G20 в Гамбурге, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Есть вещи, которые вызывают серьезное беспокойство тем, что Соединенные Штаты начинают торговую войну с Европой", – заявил Габриэль на радио, не вдаваясь в детали.

Он добавил, что Берлин будет вести диалог и продолжать искать возможности, при которых Германия и США могли бы сотрудничать.

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Напомним, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года.