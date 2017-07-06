Госкомпании РФ тратят миллионы евро на лоббирование интересов в ЕС, – Transparency

Российские государственные компании активно лоббируют свои интересы в странах Европейского союза и тратят на это миллионы евро. К соответствующему выводу пришли исследователи Transparency International, передает РБК-Украина.

Несмотря на европейские санкции, ЕС остается крупнейшим экономическим партнером России, в 2015 году на него еще приходилось 44,8% всего российского экспорта.

Для более эффективного ведения бизнеса и отстаивания своих интересов в Европе российские компании прибегают к стандартной практике – нанимают лоббистов: и конкретных людей, и профессиональные компании. Но только о некоторых лоббистах данные публикуются открыто в специальных реестрах ЕС.

Согласно исследованию, активнее всего лоббирует свои интересы в Европе Газпром. Только на продвижение собственных интересов в Евросоюзе компания тратит не менее 900 000 евро ежегодно.

Также Газпром привлекает лоббистов и в отдельных странах ЕС, например в Австрии, где его интересы представляет нефтегазовая компания OMV (участница проекта "Северный поток", обменивается с Газпромом активами). На лоббирование в Австрии российский газовый монополист тратит более 100 000 евро в год. Transparency International указывает, что в реестре лоббистов не указывается конкретная сумма, а только определенный порог таких расходов, это не значит, что именно столько уходит на лоббирование интересов.

При этом в Transparency подчеркивают, что данные реестров дают представление лишь о малой части тех сумм, которые тратятся на лоббирование интересов российских компаний за рубежом: бюджеты могут доходить до миллионов евро ежегодно. Лоббистская деятельность в разных странах ЕС регулируется по-разному, что позволяет россиянам не раскрывать всех данных.