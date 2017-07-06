Министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставках Варшаве систем ПВО Patriot, заявил глава польского военного ведомства Антони Мачеревич.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Документ был подписан в Варшаве во время визита американского президента Дональда Трампа.
Мачеревич уточнил, что польские комплексы оснастят новейшей системой управления огнем IBCS, а первые поставки начнутся к 2022 году. На покупку восьми комплексов Patriot Варшава планировала потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов).
По словам министра, покупка комплексов обеспечит Польше "безопасность перед любым врагом" и позволит "эффективно противодействовать российским системам "Искандер".
Напомним, Смоленскую катастрофу будут расследовать еще минимум год.