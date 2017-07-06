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Главная » Мир » Каха Каладзе решил пойти по пути Кличко

Каха Каладзе решил пойти по пути Кличко

Каха Каладзе решил пойти по пути Кличко
Фото из открытых источников

Знаменитый футболист баллотируется на пост мэра Тбилиси

06.07.17 301
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Министр энергетики Грузии, а в прошлом защитник киевского "Динамо" и "Милана" Каха Каладзе намерен побороться на выборах на пост мэра Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил Каладзе за плодотворную работу на посту главы Минэнерго и пожелал победы на выборах мэра Тбилиси.

Об этом сообщают европейские СМИ.

"Сегодня последнее заседание правительства, в котором участвует Каха. На посту министра он смог реализовать очень много важных проектов, смог привлечь в сферу нашей энергетики иностранных инвестиций более чем на миллиард долларов. Уверен, что в честной борьбе у Кахи нет конкурентов в борьбе за пост мэра Тбилиси", - сказал Квирикашвили.

Каладзе баллотируется на выборах мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, экс-премьера Грузии приговорили к очередному тюремному сроку.

 

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