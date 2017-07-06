Каха Каладзе решил пойти по пути Кличко

Министр энергетики Грузии, а в прошлом защитник киевского "Динамо" и "Милана" Каха Каладзе намерен побороться на выборах на пост мэра Грузии.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил Каладзе за плодотворную работу на посту главы Минэнерго и пожелал победы на выборах мэра Тбилиси.
Об этом сообщают европейские СМИ.
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"Сегодня последнее заседание правительства, в котором участвует Каха. На посту министра он смог реализовать очень много важных проектов, смог привлечь в сферу нашей энергетики иностранных инвестиций более чем на миллиард долларов. Уверен, что в честной борьбе у Кахи нет конкурентов в борьбе за пост мэра Тбилиси", - сказал Квирикашвили.
Каладзе баллотируется на выборах мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта".
Напомним, экс-премьера Грузии приговорили к очередному тюремному сроку.