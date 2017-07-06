В Гамбурге накануне G20 сожгли 10 автомобилей Porsche

Поджог автомобилей может быть связан с проведением саммита "Большой двадцатки"

Десять автомобилей Porsche сгорели на стоянке автосалона в Гамбурге в ночь на четверг, 6 июля, накануне саммита G20. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

В полиции считают, что машины были подожжены.

По словам главы полиции Гамбурга Ральфа Мартина Майера, поджог автомобилей может быть связан с проведением в Гамбурге саммита "Большой двадцатки", но это еще должно быть доказано.

Ранее немецкие СМИ сообщали о восьми автомобилях Porsche, сгоревших в Гамбурге.

Напомним, 12-й саммит G20 в Гамбурге состоится 7 и 8 июля 2017 года. В период саммита город будут охранять минимум 15 000 местных полицейских и более 4000 федеральных полицейских.