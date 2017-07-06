Лидера группировки "Шалтай-Болтай" посадили на 2 года

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева (Льюиса) к двум годам заключения в колонии общего режима.

Об этом сообщают российские СМИ.

Суд признал Аникеева виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Мосгорсуд рассматривал дело Аникеева в закрытом режиме, поскольку делу присвоили гриф "секретно". Судья огласил только вводную и резолютивную части приговора. Лидер "Шалтая-Болтая" до суда заключил сделку со следствием, поэтому его дело рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Напомним, группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны помощник президента РФ Андрей Белоусов, телеведущий Дмитрий Киселев и другие.