Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция

В Ватикане сотрудники полиции ворвались в одну из квартир и обнаружили, что там происходит гей-оргия.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Times.
За аренду помещения платили представители Конгрегации доктрины веры, в задачу которой входит наблюдение за чистотой морали.
По данным издания, в квартире жил секретарь Луиджи Капоцци кардинала Франческо Коккопалмерио, главы Папского совета по законодательным текстам и главного советника понтифика.
В квартире правоохранители обнаружили наркотики и молодых раздетых мужчин, которые занимались сексом.
Правоохранители арестовали Капоцци и доставили его в реабилитационный центр Пия XI, позже он был отправлен в один из монастырей Италии.
Напомним, Третье лицо Ватикана подозревается в сексуальных домогательствах.