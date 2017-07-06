Германия боится торговой войны с США

Европа хочет диалога с Америкой, а не конфронтации

Германия обеспокоена, что Соединенные Штаты Америки могут начать торговую войну с Европой.

Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил перед началом саммита лидеров стран "Большой двадцатки", который состоится 7-8 июля в Гамбурге, передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Есть вещи, которые вызывают большую обеспокоенность, что Соединенные Штаты начнут торговую войну с Европой", - сказал Габриэль в комментарии радиостанции Deutschlandfunk, не дав более конкретного объяснения.

По словам министра, Берлин будет продолжать добиваться диалога, чтобы Германия и США могли действовать вместе.

Напомним, СМИ пишут о тайном лоббировании Белым домом смягчения санкций против России.