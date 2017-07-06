Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Европарламент просит приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европарламент просит приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европарламент просит приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС
Фото: REUTERS

Евродепутаты осудили конституционные изменения, одобренные на референдуме в Турции в апреле 2017 года

06.07.17 27
100

В четверг, 6 июля, Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом приостановить переговоры относительно членства Турции в Европейском союзе.

По мнению депутатов, произойти это должно в том случае, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле 2017 года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"За принятие соответствующего документа проголосовали 477 депутатов, против - 64", - говорится в сообщении.

В резолюции депутаты Европарламента осуждают попытку государственного переворота и выражают свою солидарность с народом Турции. В то же время депутаты сожалеют о непропорциональном ответе турецкого правительства, в результате которого произошли масштабные увольнения государственных служащих, были закрыты СМИ, школы и университеты, а также были арестованы журналисты, судьи и правозащитники.

Напомним, в Турции в 2016 году за оскорбление Эрдогана осудили 1080 человек.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Госкомпании РФ тратят миллионы евро на лоббирование интересов в ЕС, – TransparencyТуристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении КрымаСША сняли запрет на ноутбуки на авиарейсах из Турции, – СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 38718
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7271
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11743
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4628
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3207
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6730
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1459
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1858
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2585
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3857
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 9598 / 11226
  2. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3907 / 4236
  3. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 3532 / 14916
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 2997 / 3347
  5. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 2637 / 3013
  6. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2503 / 2844
  7. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 2306 / 2532
  8. Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма 2029 / 2190
  9. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 1794 / 2007
  10. Телеканал Минобороны РФ "вернул" Крым Украине 1780 / 2041
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 73 / 11226
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 21 / 2135
  3. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 13 / 38718
  4. Ученые показали катастрофическое загрязнение океанов пластиком 11 / 3347
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 10 / 11743
  6. В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом 10 / 2007
  7. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 7 / 14916
  8. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 7 / 1825
  9. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 6 / 869
  10. За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР 6 / 2532
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.