Европарламент просит приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

В четверг, 6 июля, Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом приостановить переговоры относительно членства Турции в Европейском союзе.
По мнению депутатов, произойти это должно в том случае, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле 2017 года.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Hurriyet Daily News.
"За принятие соответствующего документа проголосовали 477 депутатов, против - 64", - говорится в сообщении.
В резолюции депутаты Европарламента осуждают попытку государственного переворота и выражают свою солидарность с народом Турции. В то же время депутаты сожалеют о непропорциональном ответе турецкого правительства, в результате которого произошли масштабные увольнения государственных служащих, были закрыты СМИ, школы и университеты, а также были арестованы журналисты, судьи и правозащитники.
Напомним, в Турции в 2016 году за оскорбление Эрдогана осудили 1080 человек.