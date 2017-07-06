В Турции стартовал многотысячный марш в Стамбул из Анкары. Его участники протестуют против правительственных притеснений в стране, которые значительно усилились за последний год.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Протестующие несут турецкие флаги и плакаты с надписью "Справедливость". Кроме того, многие одеты в белые футболки с такой же надписью красного цвета.

Одним из инициаторов марша стал лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Киликдароглу, который обвинил правительство в создании однопартийного государства после неудачной попытки переворота 15 июля прошлого года.

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Президент страны Реджеп Эрдоган обвиняет протестующих в том, что они "действуют вместе с террористическими группами", причисляя к ним курдских бойцов и последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации переворота.

Напомним, в Турции в прошлом году осудили 1080 человек по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.