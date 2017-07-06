В Турции стартовал многотысячный марш в Стамбул из Анкары. Его участники протестуют против правительственных притеснений в стране, которые значительно усилились за последний год.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Протестующие несут турецкие флаги и плакаты с надписью "Справедливость". Кроме того, многие одеты в белые футболки с такой же надписью красного цвета.
Одним из инициаторов марша стал лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Киликдароглу, который обвинил правительство в создании однопартийного государства после неудачной попытки переворота 15 июля прошлого года.
Президент страны Реджеп Эрдоган обвиняет протестующих в том, что они "действуют вместе с террористическими группами", причисляя к ним курдских бойцов и последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации переворота.
LIVE: @ewither reports from the protest that runs from Ankara to Istanbul: https://t.co/F75cbd4tSB pic.twitter.com/ME8ecOCpe0— Reuters Live (@ReutersLive) 6 июля 2017 г.
Напомним, в Турции в прошлом году осудили 1080 человек по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.