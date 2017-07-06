СМИ: Асад снова применил химическое оружие

Режим Башара Асада применил хлористый газ в квартале Джобар на востоке Дамаска. В результате атаки на объекты сирийской оппозиции с применением химического оружия пострадали 10 бойцов. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Медицинский центр Джобара.

На данный момент пострадавшие находятся на лечении в больнице Джобара.

Представитель Местного координационного совета Восточной Гуты (пригород Дамаска) Юсуф аль-Бустани отметил, что режим Асада часто совершает атаки с применением хлористого газа на объекты оппозиции в Восточной Гуте, Джобаре и районе Дума.

По его словам, режим Асада атакует и зоны деэскалации в регионе.

"Режим Асада не выполняет условий ни одного из подписанных соглашений. Не думаю, что в будущем что-то изменится", - отметил аль-Бустани.

Напомним, 4 апреля 2017 года войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек. 6 апреля вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе.

Представитель британского Министерства обороны заявил, что образцы из тел жертв химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун дали положительный результат на содержание в них нервно-паралитического вещества зарин.

Министерства здравоохранения Турции также сообщало, что сирийские военные использовали зарин.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что информация о применении его войсками химического оружия на 100% сфабриковано.