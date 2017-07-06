Трамп и Меркель поговорили в закрытом режиме

Лидеры Германии и США обсуждали КНДР, Ближний восток, ситуацию в Донбассе и проблемы "Большой двадцатки"

В четверг, 6 июля, президент США Дональд Трамп вечером в преддверии саммита стран "Большой двадцатки" встретился в Гамбурге с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Голос Америки.

Двое лидеров встретились в гостинице, коротко поприветствовав друг друга в присутствии журналистов, после чего удалились на закрытые переговоры.

По словам пресс-секретаря канцлера Германии, в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Северной Кореей, Ближним Востоком, конфликтом в восточной Украине, а также проблематика "Большой двадцатки".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко пообещала не принимать решений по Украине во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным без участия украинской стороны.