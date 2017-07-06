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Главная » Мир » Трамп и Меркель поговорили в закрытом режиме

Трамп и Меркель поговорили в закрытом режиме

Трамп и Меркель поговорили в закрытом режиме
Дональд Трамп и Ангела Меркель / Фото: AP

Лидеры Германии и США обсуждали КНДР, Ближний восток, ситуацию в Донбассе и проблемы "Большой двадцатки"

06.07.17 94
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В четверг, 6 июля, президент США Дональд Трамп вечером в преддверии саммита стран "Большой двадцатки" встретился в Гамбурге с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Голос Америки.

Двое лидеров встретились в гостинице, коротко поприветствовав друг друга в присутствии журналистов, после чего удалились на закрытые переговоры.

По словам пресс-секретаря канцлера Германии, в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Северной Кореей, Ближним Востоком, конфликтом в восточной Украине, а также проблематика "Большой двадцатки".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко пообещала не принимать решений по Украине во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным без участия украинской стороны. 

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