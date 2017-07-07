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Главная » Мир » Полностью полагаться на США как на партнера на мировой арене Европа больше не может, – Меркель

Полностью полагаться на США как на партнера на мировой арене Европа больше не может, – Меркель

Полностью полагаться на США как на партнера на мировой арене Европа больше не может, – Меркель
Дональд Трамп и Ангела Меркель / Фото: Getty Images

Трамп критически отозвался об усилиях Меркель относительно расширения программы приема иммигрантов

07.07.17 222
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своей встречи обменялись критическими замечаниями. О деталях встречи сообщил Голос Америки.

В частности, Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полностью полагаться на США как на партнера на мировой арене, в то время как Трамп продвигает свою политику "Америка превыше всего". Канцлер ФРГ добавила, что Германия и Китай могут работать вместе над решением мировых проблем.

Трамп, со своей стороны, критически отозвался об усилиях Меркель относительно расширения программы приема иммигрантов в Германии, в то время как сам американский лидер защищает свое решение ограничить иммиграцию из шести стран с преимущественно мусульманским населением, что призвано предотвратить возможные теракты.

В ходе совместной пресс-конференции Трамп отметил, что у них с Меркель есть что-то общее, очевидно, отсылая к своим неподтвержденным заявлениям о том, что экс-президент Барак Обама прослушивал его во время предвыборной кампании. Канцлер в свое время была глубоко возмущена, обнаружив, что США при администрации Обамы прослушивали ее телефонные разговоры.

Однако Меркель не улыбнулась в ответ на попытку Трампа пошутить на тему прослушивания.

Напомним, лидеры Германии и США встретились лично уже второй раз: в марте Меркель посетила Белый дом.

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