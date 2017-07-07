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Главная » Мир » РФ активизировала разведку в США после президентских выборов, – CNN
РФ активизировала разведку в США после президентских выборов, – CNN
Фото из открытых источников

РФ активизировала разведку в США после президентских выборов, – CNN

Предполагается, что у россиян в США работает около 150 агентов

07.07.17 69
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Российские шпионы активизировали сбор разведывательных данных в США с момента президентских выборов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей действующих и бывших представителей спецслужб США, передает УНИАН.

Они считают, что один из крупнейших противников США чувствует себя "ободренным" из-за отсутствия какого-либо серьезного ответа от администрации Трампа и Обамы.

"Русские поддерживали агрессивную позицию в США, и успешное вмешательство в выборы не отпугнуло их", – сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки, знакомый с действиями администрации Трампа.

По словам отставного главы отдела ЦРУ по российским операциям Стива Холла, россияне могут искать дополнительную информацию об администрации Трампа, которая может оказаться непредсказуемой для Москвы.

"Всякий раз, когда происходит ухудшение отношений между странами, шпионаж и сбор разведывательных данных становится намного более важной частью, поскольку они пытаются определить планы и намерения со стороны правительства", – сказал Холл.

По словам нескольких нынешних и бывших высокопоставленных представителей американской разведки, с ноябрьских выборов американская разведка и правоохранительные органы фиксируют увеличение количества вероятных российских разведчиков, которые находятся в США под прикрытием.

Они полагают, что в настоящее время у россиян в США есть около 150 вероятных агентов. Официальные лица сказали CNN, что РФ пополняет их ряды после того, как в декабре США изгнали 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже и вмешательстве в выборы.

 

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