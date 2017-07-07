Илон Маск выиграл тендер на создание самого большого в мире аккумулятора

Tesla должна будет создать аккумулятор на 100 МВт в срок до декабря 2017 года

Компания Tesla Илона Маска выиграла тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного аккумулятора — Tesla Powerpack, — чтобы обеспечить один из регионов Австралии электроэнергией. Об этом сообщает пресс-служба Tesla в блоге компании.

Согласно поставленной задаче, компания должна будет создать аккумулятор на 100 МВт в срок до декабря 2017 года. Этот проект будет реализован в совместной работе с несколькими ветряными электростанциями.

Tesla Powerpack будет заряжаться от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем поставлять электричество в пиковые часы, чтобы поддерживать надежную работу энергоинфраструктуры Южной Австралии.

Напомним, в марте 2017 года Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней.