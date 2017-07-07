Во Франции продлили чрезвычайное положение до 1 ноября

Это уже шестое продление действия чрезвычайного положения с ноября 2015 года

Депутаты Национального собрания Франции поддержали продление действия чрезвычайного положения в стране до 1 ноября. Голосование состоялось 6 июля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Верхняя палата французского парламента (Сенат) одобрила продление действия чрезвычайного положения раньше - 4 июля.

Это уже шестое продление действия чрезвычайного положения с ноября 2015 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после 1 ноября чрезвычайное положение продлевать не планируют. Однако для этого парламент должен одобрить новый закон о безопасности, где будет закреплен ряд мер, которые ранее действовали только в условиях чрезвычайного положения.

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Напомним, чрезвычайное положение введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Чрезвычайное положение значительно расширило права правоохранителей. Среди прочего, оно дает возможность полиции проводить обыски в помещениях без соответствующего судебного решения, а также ограничивать свободу собраний и помещать подозреваемых под домашний арест.