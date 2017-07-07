Страны Евросоюза отказались помочь Италии и открыть порты для мигрантов

Лидеры европейских стран считают, что это не решило бы проблему

Страны Евросоюза отказались помогать Италии, открыв свои порты для мигрантов, которых спасают в Средиземном море. Об этом стало известно после неформальной встречи глав МВД стран ЕС в Эстонии, передает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

"Мы не поддерживаем так называемую регионализацию спасательных операций", – заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

Министр безопасности Голландии Стефан Блок заявил: "Просто открытие большего количества портов не решит проблему".

Тео Франкен, бельгийский министр по вопросам мигрантов, пошутил: "Я не думаю, что мы будем открывать бельгийские порты. Нет".

Переговоры проходили на фоне новой миграционной волны из Ливии в Италию и большого количества инцидентов с погибшими мигрантами в центральной части Средиземного моря.

Италия призвала страны ЕС к солидарности, но ее министр внутренних дел Марко Миннити заявил, что предложение по открытию портов встретилось со "сложной оппозицией".

Эстония, которая председательствует в ЕС, не упомянула о портах в своем коммюнике на встрече.

Европейская комиссия 5 июля предложила распределить 37000 беженцев из Африки, чтобы ослабить бремя Италии, однако в эстонском заявлении об этом почти не упоминалось.

В заявлении также практически не было упоминания о квотах Комиссии по перемещению 160 тысяч искателей убежища из Италии и Греции.

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Напомним, по данным ООН, в этом году в Италию прибыли более 83 000 мигрантов, которые были спасены в море, а за последние несколько дней – более 12 000. Более 2160 человек погибли по дороге к берегам Европы.