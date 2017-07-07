Арабские страны готовы ввести дополнительные ограничения против Катара

Они считают, что Катар продолжает подрывать безопасность в регионе Персидского залива

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет пообещали ввести политические, экономические и правовые меры после отказа Катара принять перечень требований, представленных четырьмя странами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

В совместном заявлении страны также обвинили Катар в том, что он продолжает саботировать и подрывать безопасность и стабильность в регионе Персидского залива.

"Все политические, экономические и правовые меры будут приниматься таким образом и в то время, когда это будет считаться необходимым для защиты прав, безопасности и стабильности четырех стран", – сказано в сообщении.

Напомним, четыре страны уже разорвали воздушные, морские и наземные связи с Катаром, закрыв важные маршруты для импорта, включая продукты питания.

Они также приказали гражданам Катара покинуть свои территории и приняли различные меры против катарских компаний и финансовых учреждений.

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн в ультимативной форме выдвинули список требований к Катару, состоящий из 13 пунктов.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и телеканал "Аль-Джазира".

Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требования, поскольку они нарушают его суверенитет.